Madrid zoo helps animals beat the heat with frozen treats

Giant panda Jin Xi enjoys a cooling treat at Zoo Aquarium Madrid in Madrid, Spain, on July 2, 2026. As high temperatures persist across much of Spain, Zoo Aquarium Madrid helped its animals beat the heat by providing frozen treats made from fruits, vegetables and meat. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua)
Staff members prepare cooling treats for animals at Zoo Aquarium Madrid in Madrid, Spain, on July 2, 2026. As high temperatures persist across much of Spain, Zoo Aquarium Madrid helped its animals beat the heat by providing frozen treats made from fruits, vegetables and meat. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua)
Giant panda Jin Xi enjoys a cooling treat at Zoo Aquarium Madrid in Madrid, Spain, on July 2, 2026. As high temperatures persist across much of Spain, Zoo Aquarium Madrid helped its animals beat the heat by providing frozen treats made from fruits, vegetables and meat. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua)
Monkeys enjoy cooling treats at Zoo Aquarium Madrid in Madrid, Spain, on July 2, 2026. As high temperatures persist across much of Spain, Zoo Aquarium Madrid helped its animals beat the heat by providing frozen treats made from fruits, vegetables and meat. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua)