Historical horse race held in Siena, Italy

Italian Carabinieri, known as the gendarmerie of Italy, perform before the Palio in Siena, Italy, July 3, 2026. Palio in Siena, or "Palio di Siena" in Italian, is a historical horse race held twice a year in Siena since 1656. (Photo: Xinhua)
Italian Carabinieri, known as the gendarmerie of Italy, perform before the Palio in Siena, Italy, July 3, 2026. Palio in Siena, or "Palio di Siena" in Italian, is a historical horse race held twice a year in Siena since 1656. (Photo: Xinhua)
Palio jockeys compete during the Palio in Siena, Italy, July 3, 2026. Palio in Siena, or "Palio di Siena" in Italian, is a historical horse race held twice a year in Siena since 1656. (Photo: Xinhua)
Palio jockey Giovanni Atzeni (R) , also known as "Tittia", competes during the Palio in Siena, Italy, July 3, 2026. Palio in Siena, or "Palio di Siena" in Italian, is a historical horse race held twice a year in Siena since 1656. (Photo: Xinhua)