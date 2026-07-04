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Historical horse race held in Siena, Italy
By Xinhua Published: Jul 04, 2026 06:47 PM
Italian Carabinieri, known as the gendarmerie of Italy, perform before the Palio in Siena, Italy, July 3, 2026. Palio in Siena, or Palio di Siena in Italian, is a historical horse race held twice a year in Siena since 1656. (Photo: Xinhua)

Italian Carabinieri, known as the gendarmerie of Italy, perform before the Palio in Siena, Italy, July 3, 2026. Palio in Siena, or "Palio di Siena" in Italian, is a historical horse race held twice a year in Siena since 1656. (Photo: Xinhua)


Italian Carabinieri, known as the gendarmerie of Italy, perform before the Palio in Siena, Italy, July 3, 2026. Palio in Siena, or Palio di Siena in Italian, is a historical horse race held twice a year in Siena since 1656. (Photo: Xinhua)

Italian Carabinieri, known as the gendarmerie of Italy, perform before the Palio in Siena, Italy, July 3, 2026. Palio in Siena, or "Palio di Siena" in Italian, is a historical horse race held twice a year in Siena since 1656. (Photo: Xinhua)



Palio jockeys compete during the Palio in Siena, Italy, July 3, 2026. Palio in Siena, or Palio di Siena in Italian, is a historical horse race held twice a year in Siena since 1656. (Photo: Xinhua)

Palio jockeys compete during the Palio in Siena, Italy, July 3, 2026. Palio in Siena, or "Palio di Siena" in Italian, is a historical horse race held twice a year in Siena since 1656. (Photo: Xinhua)



Palio jockey Giovanni Atzeni (R) , also known as Tittia, competes during the Palio in Siena, Italy, July 3, 2026. Palio in Siena, or Palio di Siena in Italian, is a historical horse race held twice a year in Siena since 1656. (Photo: Xinhua)

Palio jockey Giovanni Atzeni (R) , also known as "Tittia", competes during the Palio in Siena, Italy, July 3, 2026. Palio in Siena, or "Palio di Siena" in Italian, is a historical horse race held twice a year in Siena since 1656. (Photo: Xinhua)