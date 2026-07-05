Paris opens swimming sites in Seine River to help people escape heat

People swim in the Seine River, Paris, France, on July 4, 2026. Paris opened some swimming sites in the Seine River to help people escape heat on Saturday. (Photo by Emma Da Silva/Xinhua)
People swim in the Seine River, Paris, France, on July 4, 2026. Paris opened some swimming sites in the Seine River to help people escape heat on Saturday. (Photo by Emma Da Silva/Xinhua)
People swim in the Seine River, Paris, France, on July 4, 2026. Paris opened some swimming sites in the Seine River to help people escape heat on Saturday. (Photo by Emma Da Silva/Xinhua)
People swim in the Seine River, Paris, France, on July 4, 2026. Paris opened some swimming sites in the Seine River to help people escape heat on Saturday. (Photo by Emma Da Silva/Xinhua)