PHOTO / WORLD
Paris opens swimming sites in Seine River to help people escape heat
By Xinhua Published: Jul 05, 2026 11:19 AM
People swim in the Seine River, Paris, France, on July 4, 2026. Paris opened some swimming sites in the Seine River to help people escape heat on Saturday. (Photo by Emma Da Silva/Xinhua)

People swim in the Seine River, Paris, France, on July 4, 2026. Paris opened some swimming sites in the Seine River to help people escape heat on Saturday. (Photo by Emma Da Silva/Xinhua)


People swim in the Seine River, Paris, France, on July 4, 2026. Paris opened some swimming sites in the Seine River to help people escape heat on Saturday. (Photo by Emma Da Silva/Xinhua)

People swim in the Seine River, Paris, France, on July 4, 2026. Paris opened some swimming sites in the Seine River to help people escape heat on Saturday. (Photo by Emma Da Silva/Xinhua)


People swim in the Seine River, Paris, France, on July 4, 2026. Paris opened some swimming sites in the Seine River to help people escape heat on Saturday. (Photo by Emma Da Silva/Xinhua)

People swim in the Seine River, Paris, France, on July 4, 2026. Paris opened some swimming sites in the Seine River to help people escape heat on Saturday. (Photo by Emma Da Silva/Xinhua)


People swim in the Seine River, Paris, France, on July 4, 2026. Paris opened some swimming sites in the Seine River to help people escape heat on Saturday. (Photo by Emma Da Silva/Xinhua)

People swim in the Seine River, Paris, France, on July 4, 2026. Paris opened some swimming sites in the Seine River to help people escape heat on Saturday. (Photo by Emma Da Silva/Xinhua)