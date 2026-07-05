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Chinese Language Week event held in Wellington, New Zealand
By Xinhua Published: Jul 05, 2026 12:47 PM
People discuss over a painting work during a Chinese Language Week event in Wellington, New Zealand on July 4, 2026. (Photo by Meng Tao/Xinhua)

People discuss over a painting work during a Chinese Language Week event in Wellington, New Zealand on July 4, 2026. (Photo by Meng Tao/Xinhua)


A man takes photos of traditional Chinese paintings during a Chinese Language Week event in Wellington, New Zealand on July 4, 2026. (Photo by Meng Tao/Xinhua)

A man takes photos of traditional Chinese paintings during a Chinese Language Week event in Wellington, New Zealand on July 4, 2026. (Photo by Meng Tao/Xinhua)


A man tries his hands with traditional Chinese painting during a Chinese Language Week event in Wellington, New Zealand on July 4, 2026. (Photo by Meng Tao/Xinhua)

A man tries his hands with traditional Chinese painting during a Chinese Language Week event in Wellington, New Zealand on July 4, 2026. (Photo by Meng Tao/Xinhua)


People show a Chinese paper-cutting work during a Chinese Language Week event in Wellington, New Zealand on July 4, 2026. (Photo by Meng Tao/Xinhua)

People show a Chinese paper-cutting work during a Chinese Language Week event in Wellington, New Zealand on July 4, 2026. (Photo by Meng Tao/Xinhua)