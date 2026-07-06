Made-in-China appliances chill Europe's heatwave

Denis Yurchak shows how to install a Midea Portasplit mobile split air conditioner at his apartment in Vienna, Austria, July 4, 2026. For Austrian resident Denis Yurchak, the search for an air conditioner to survive this year's scorching summer felt like embarking on an adventure.
Denis Yurchak poses for photos with a Midea Portasplit mobile split air conditioner at his apartment in Vienna, Austria, July 4, 2026. For Austrian resident Denis Yurchak, the search for an air conditioner to survive this year's scorching summer felt like embarking on an adventure.
Denis Yurchak shows how to install a Midea Portasplit mobile split air conditioner at his apartment in Vienna, Austria, July 4, 2026. For Austrian resident Denis Yurchak, the search for an air conditioner to survive this year's scorching summer felt like embarking on an adventure.