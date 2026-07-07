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33rd Traditional Carters' Festival celebrated in Postojna, Slovenia
By Xinhua Published: Jul 07, 2026 12:53 PM
Participants drive a horse-drawn hay wagon during the 33rd Traditional Carters' Festival in Postojna, Slovenia, July 5, 2026. (Photo: Xinhua)

Participants drive a horse-drawn hay wagon during the 33rd Traditional Carters' Festival in Postojna, Slovenia, July 5, 2026. (Photo: Xinhua)


People watch a horse-drawn wagon procession at the 33rd Traditional Carters' Festival in Postojna, Slovenia, July 5, 2026. (Photo: Xinhua)

People watch a horse-drawn wagon procession at the 33rd Traditional Carters' Festival in Postojna, Slovenia, July 5, 2026. (Photo: Xinhua)



Participants drive a horse-drawn ladder wagon during the 33rd Traditional Carters' Festival in Postojna, Slovenia, July 5, 2026. (Photo: Xinhua)

Participants drive a horse-drawn ladder wagon during the 33rd Traditional Carters' Festival in Postojna, Slovenia, July 5, 2026. (Photo: Xinhua)



Participants drive horse-drawn wagons during the 33rd Traditional Carters' Festival in Postojna, Slovenia, July 5, 2026. (Photo: Xinhua)

Participants drive horse-drawn wagons during the 33rd Traditional Carters' Festival in Postojna, Slovenia, July 5, 2026. (Photo: Xinhua)