33rd Traditional Carters' Festival celebrated in Postojna, Slovenia

Participants drive a horse-drawn hay wagon during the 33rd Traditional Carters' Festival in Postojna, Slovenia, July 5, 2026. (Photo: Xinhua)
People watch a horse-drawn wagon procession at the 33rd Traditional Carters' Festival in Postojna, Slovenia, July 5, 2026. (Photo: Xinhua)
Participants drive a horse-drawn ladder wagon during the 33rd Traditional Carters' Festival in Postojna, Slovenia, July 5, 2026. (Photo: Xinhua)
Participants drive horse-drawn wagons during the 33rd Traditional Carters' Festival in Postojna, Slovenia, July 5, 2026. (Photo: Xinhua)