PHOTO / WORLD
Procession held in Tehran to bid farewell to Iran's late supreme leader
By Xinhua Published: Jul 07, 2026 12:58 PM
People take part in a procession to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran, Iran, July 6, 2026. (Photo: Xinhua)

People take part in a procession to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran, Iran, July 6, 2026. (Photo: Xinhua)


A woman mourns in a procession to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran, Iran, July 6, 2026. (Photo: Xinhua)

A woman mourns in a procession to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran, Iran, July 6, 2026. (Photo: Xinhua)



People take part in a procession to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran, Iran, July 6, 2026. (Photo: Xinhua)

People take part in a procession to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran, Iran, July 6, 2026. (Photo: Xinhua)



People take part in a procession to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran, Iran, July 6, 2026. (Photo: Xinhua)

People take part in a procession to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran, Iran, July 6, 2026. (Photo: Xinhua)