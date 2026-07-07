Procession held in Tehran to bid farewell to Iran's late supreme leader

People take part in a procession to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran, Iran, July 6, 2026. (Photo: Xinhua)
A woman mourns in a procession to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran, Iran, July 6, 2026. (Photo: Xinhua)
People take part in a procession to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran, Iran, July 6, 2026. (Photo: Xinhua)
People take part in a procession to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran, Iran, July 6, 2026. (Photo: Xinhua)