Fishermen rely on traditional cast nets to catch fish in Savannakhet, Laos

A drone photo shows fishermen casting their nets to catch fish in a lake in Savannakhet province, Laos, July 6, 2026. Located along the bank of the Mekong River, Laos' Savannakhet province boasts rich fishery resources in its lakes and reservoirs, where many fishermen continue to rely on traditional cast nets to make a living. (Photo: Xinhua)

A drone photo shows a fisherman casting a net to catch fish in a lake in Savannakhet province, Laos, July 6, 2026. Located along the bank of the Mekong River, Laos' Savannakhet province boasts rich fishery resources in its lakes and reservoirs, where many fishermen continue to rely on traditional cast nets to make a living. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo shows a fisherman casting a net to catch fish in a lake in Savannakhet province, Laos, July 6, 2026. Located along the bank of the Mekong River, Laos' Savannakhet province boasts rich fishery resources in its lakes and reservoirs, where many fishermen continue to rely on traditional cast nets to make a living. (Photo: Xinhua)

A fisherman casts a net to catch fish in a lake in Savannakhet province, Laos, July 6, 2026. Located along the bank of the Mekong River, Laos' Savannakhet province boasts rich fishery resources in its lakes and reservoirs, where many fishermen continue to rely on traditional cast nets to make a living. (Photo: Xinhua)