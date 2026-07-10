28 dead in shoe factory fire in east China

A fire truck works after a fire broke out at a shoe factory in Jiangtou Village, Chendai Township of Jinjiang City, southeast China's Fujian Province, on July 9, 2026. Twenty-eight people have been killed following a fire at a shoe factory in Jinjiang City on Thursday, local authorities said. (Xinhua/Zhou Yi)
Firefighters work after a fire broke out at a shoe factory in Jiangtou Village, Chendai Township of Jinjiang City, southeast China's Fujian Province, on July 9, 2026. Twenty-eight people have been killed following a fire at a shoe factory in Jinjiang City on Thursday, local authorities said. (Xinhua/Wang Cheng)
A fire truck is pictured after a fire broke out at a shoe factory in Jiangtou Village, Chendai Township of Jinjiang City, southeast China's Fujian Province, on July 9, 2026. Twenty-eight people have been killed following a fire at a shoe factory in Jinjiang City on Thursday, local authorities said. (Xinhua/Zhou Yi)
Ambulances are on standby after a fire broke out at a shoe factory in Jiangtou Village, Chendai Township of Jinjiang City, southeast China's Fujian Province, on July 9, 2026. Twenty-eight people have been killed following a fire at a shoe factory in Jinjiang City on Thursday, local authorities said. (Xinhua/Zhou Yi)