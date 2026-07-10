PHOTO / WORLD
Group wedding held in Vladivostok, Russia
By Xinhua Published: Jul 10, 2026 12:11 PM
Newlyweds exchange rings during a group wedding in Vladivostok, Russia, July 8, 2026. Vladivostok held a Wedding Festival on Wednesday, with 11 couples registering their marriages and participating in a group wedding. (Photo by Andrey Matveenko/Xinhua)

Newlyweds exchange rings during a group wedding in Vladivostok, Russia, July 8, 2026. Vladivostok held a "Wedding Festival" on Wednesday, with 11 couples registering their marriages and participating in a group wedding. (Photo by Andrey Matveenko/Xinhua)


A couple display their wedding rings in Vladivostok, Russia, July 8, 2026. Vladivostok held a Wedding Festival on Wednesday, with 11 couples registering their marriages and participating in a group wedding. (Photo by Andrey Matveenko/Xinhua)

A couple display their wedding rings in Vladivostok, Russia, July 8, 2026. Vladivostok held a "Wedding Festival" on Wednesday, with 11 couples registering their marriages and participating in a group wedding. (Photo by Andrey Matveenko/Xinhua)


A couple dance during a group wedding in Vladivostok, Russia, July 8, 2026. Vladivostok held a Wedding Festival on Wednesday, with 11 couples registering their marriages and participating in a group wedding. (Photo by Andrey Matveenko/Xinhua)

A couple dance during a group wedding in Vladivostok, Russia, July 8, 2026. Vladivostok held a "Wedding Festival" on Wednesday, with 11 couples registering their marriages and participating in a group wedding. (Photo by Andrey Matveenko/Xinhua)