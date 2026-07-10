Group wedding held in Vladivostok, Russia

Newlyweds exchange rings during a group wedding in Vladivostok, Russia, July 8, 2026. Vladivostok held a "Wedding Festival" on Wednesday, with 11 couples registering their marriages and participating in a group wedding. (Photo by Andrey Matveenko/Xinhua)
A couple display their wedding rings in Vladivostok, Russia, July 8, 2026. Vladivostok held a "Wedding Festival" on Wednesday, with 11 couples registering their marriages and participating in a group wedding. (Photo by Andrey Matveenko/Xinhua)
A couple dance during a group wedding in Vladivostok, Russia, July 8, 2026. Vladivostok held a "Wedding Festival" on Wednesday, with 11 couples registering their marriages and participating in a group wedding. (Photo by Andrey Matveenko/Xinhua)