Horse lovers and trainers gather at equestrian club in Yemen's capital Sanaa

A rider performs at an equestrian club in Sanaa, Yemen, on July 9, 2026. Horse lovers and trainers gathered at an equestrian club in Yemen's capital Sanaa to promote equestrian culture and encourage horse riding ahead of World Horse Day, which falls on July 11. (Photo: Xinhua)
Visitors check an Arabian horse at an equestrian club in Sanaa, Yemen, on July 9, 2026. Horse lovers and trainers gathered at an equestrian club in Yemen's capital Sanaa to promote equestrian culture and encourage horse riding ahead of World Horse Day, which falls on July 11. (Photo: Xinhua)
A boy poses for a photo with a horse at an equestrian club in Sanaa, Yemen, on July 9, 2026. Horse lovers and trainers gathered at an equestrian club in Yemen's capital Sanaa to promote equestrian culture and encourage horse riding ahead of World Horse Day, which falls on July 11. (Photo: Xinhua)
Two riders train at an equestrian club in Sanaa, Yemen, on July 9, 2026. Horse lovers and trainers gathered at an equestrian club in Yemen's capital Sanaa to promote equestrian culture and encourage horse riding ahead of World Horse Day, which falls on July 11. (Photo: Xinhua)