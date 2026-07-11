Summer scenery of Saihanba mechanized forest farm

An aerial drone photo taken on July 10, 2026 shows a summer scenery at the Saihanba mechanized forest farm in Chengde City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on July 10, 2026 shows a summer scenery at the Saihanba mechanized forest farm in Chengde City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on July 10, 2026 shows a summer scenery at the Saihanba mechanized forest farm in Chengde City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on July 10, 2026 shows a car running on a road winding through the Saihanba mechanized forest farm in Chengde City, north China's Hebei Province, July 10, 2026. (Photo: Xinhua)