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Summer scenery of Saihanba mechanized forest farm
By Xinhua Published: Jul 11, 2026 06:56 PM
An aerial drone photo taken on July 10, 2026 shows a summer scenery at the Saihanba mechanized forest farm in Chengde City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on July 10, 2026 shows a summer scenery at the Saihanba mechanized forest farm in Chengde City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)


An aerial drone photo taken on July 10, 2026 shows a summer scenery at the Saihanba mechanized forest farm in Chengde City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on July 10, 2026 shows a summer scenery at the Saihanba mechanized forest farm in Chengde City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)



An aerial drone photo taken on July 10, 2026 shows a summer scenery at the Saihanba mechanized forest farm in Chengde City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on July 10, 2026 shows a summer scenery at the Saihanba mechanized forest farm in Chengde City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)



An aerial drone photo taken on July 10, 2026 shows a car running on a road winding through the Saihanba mechanized forest farm in Chengde City, north China's Hebei Province, July 10, 2026. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on July 10, 2026 shows a car running on a road winding through the Saihanba mechanized forest farm in Chengde City, north China's Hebei Province, July 10, 2026. (Photo: Xinhua)