An aerial drone photo taken on July 11, 2026 shows rescuers clearing up a road leading to Zhenlong Township in Hengzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region.
This photo taken with a mobile phone shows rescuers clearing up a road leading to Zhenlong Township in Hengzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 10, 2026.(Xinhua/Huang Xiaobang)
An aerial drone photo taken on July 11, 2026 shows rescuers clearing up a road leading to Zhenlong Township in Hengzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region.(Xinhua/Huang Xiaobang)
An aerial drone photo taken on July 11, 2026 shows rescuers clearing up a road leading to Zhenlong Township in Hengzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region.(Xinhua/Huang Xiaobang)