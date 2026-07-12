PHOTO / CHINA
Road to flood-hit "isolated town" in south China's Guangxi reopened
By Xinhua Published: Jul 12, 2026 02:08 PM
An aerial drone photo taken on July 11, 2026 shows rescuers clearing up a road leading to Zhenlong Township in Hengzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region.

An aerial drone photo taken on July 11, 2026 shows rescuers clearing up a road leading to Zhenlong Township in Hengzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region.


This photo taken with a mobile phone shows rescuers clearing up a road leading to Zhenlong Township in Hengzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 10, 2026.(Xinhua/Huang Xiaobang)

This photo taken with a mobile phone shows rescuers clearing up a road leading to Zhenlong Township in Hengzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 10, 2026.(Xinhua/Huang Xiaobang)


An aerial drone photo taken on July 11, 2026 shows rescuers clearing up a road leading to Zhenlong Township in Hengzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region.(Xinhua/Huang Xiaobang)

An aerial drone photo taken on July 11, 2026 shows rescuers clearing up a road leading to Zhenlong Township in Hengzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region.(Xinhua/Huang Xiaobang)


An aerial drone photo taken on July 11, 2026 shows rescuers clearing up a road leading to Zhenlong Township in Hengzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region.(Xinhua/Huang Xiaobang)

An aerial drone photo taken on July 11, 2026 shows rescuers clearing up a road leading to Zhenlong Township in Hengzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region.(Xinhua/Huang Xiaobang)