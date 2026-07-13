Rescue operations underway in China's flood-hit Guangxi

An aerial drone photo shows a rescue team pushing into stranded villages in Zhenlong Township, Hengzhou City, Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 11, 2026.
Firefighters from Kunming of southwest China's Yunnan Province pump out stagnant floodwater from a garage in Guigang, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 11, 2026.
A rescue team delivers emergency supplies in Zhenlong Township, Hengzhou City, Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 10, 2026.
People wade through floodwaters to deliver emergency supplies in Shishe Village in Guigang, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 10, 2026.