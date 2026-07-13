Post-90s volunteers guide relief teams in flood-hit Zhenlong Township, China's Guangxi

Li Henghao (R) wraps his chafed foot with gauze in Zhenlong Township, Hengzhou City, Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 10, 2026.
Li Henghao (L) helps members of a supplies transport team cross a collapsed section of a road in Zhenlong Township, Hengzhou City, Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 10, 2026.
Li Henghao (1st R, front) helps a motorcyclist push a motorcycle out of muddy water in Zhenlong Township, Hengzhou City, Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 10, 2026.
Li Henghao (1st L) and Su Derong (1st R) are seen on a vehicle after the main road leading to Zhenlong Township was preliminarily opened to traffic in Zhenlong Township, Hengzhou City, Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 11, 2026.