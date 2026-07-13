Indigenous community members perform at Squamish Nation Youth Pow-Wow in Canada

Members of Indigenous communities perform during the Squamish Nation Youth Pow-Wow in North Vancouver, British Columbia, Canada, on July 12, 2026. The annual event brought together Indigenous youth, dancers, drummers and community members to celebrate First Nations cultures, traditions and heritage through traditional songs, dances and ceremonies. (Photo by Liang Sen/ Xinhua)
Members of Indigenous communities perform during the Squamish Nation Youth Pow-Wow in North Vancouver, British Columbia, Canada, on July 12, 2026. The annual event brought together Indigenous youth, dancers, drummers and community members to celebrate First Nations cultures, traditions and heritage through traditional songs, dances and ceremonies. (Photo by Liang Sen/ Xinhua)
A member of Indigenous community performs during the Squamish Nation Youth Pow-Wow in North Vancouver, British Columbia, Canada, on July 12, 2026. The annual event brought together Indigenous youth, dancers, drummers and community members to celebrate First Nations cultures, traditions and heritage through traditional songs, dances and ceremonies. (Photo by Liang Sen/ Xinhua)
Members of Indigenous communities perform during the Squamish Nation Youth Pow-Wow in North Vancouver, British Columbia, Canada, on July 12, 2026. The annual event brought together Indigenous youth, dancers, drummers and community members to celebrate First Nations cultures, traditions and heritage through traditional songs, dances and ceremonies. (Photo by Liang Sen/ Xinhua)