People clear mud after flooding at park in Guangxi, S China

People clear mud after flooding at a park in Guigang, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 13, 2026. (Photo: Xinhua)
People clear mud after flooding at a park in Guigang, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 13, 2026. (Photo: Xinhua)
People clear mud after flooding at a park in Guigang, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 13, 2026. (Photo: Xinhua)
People clear mud after flooding at a park in Guigang, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 13, 2026. (Photo: Xinhua)