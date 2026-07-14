PHOTO / CHINA
People clear mud after flooding at park in Guangxi, S China
By Xinhua Published: Jul 14, 2026 09:09 AM
People clear mud after flooding at a park in Guigang, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 13, 2026. (Photo: Xinhua)

People clear mud after flooding at a park in Guigang, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 13, 2026. (Photo: Xinhua)


People clear mud after flooding at a park in Guigang, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 13, 2026. (Photo: Xinhua)

People clear mud after flooding at a park in Guigang, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 13, 2026. (Photo: Xinhua)



People clear mud after flooding at a park in Guigang, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 13, 2026. (Photo: Xinhua)

People clear mud after flooding at a park in Guigang, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 13, 2026. (Photo: Xinhua)



People clear mud after flooding at a park in Guigang, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 13, 2026. (Photo: Xinhua)

People clear mud after flooding at a park in Guigang, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 13, 2026. (Photo: Xinhua)