Efforts underway to support flood recovery in south China's Guangxi

A volunteer hauls relief supplies on a waterlogged road in Guigang City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 9, 2026. Efforts are underway to support flood relief and recovery in Guangxi, which has been hit by severe rainstorms and flooding caused by Typhoon Maysak. (Photo: Xinhua)

Rescuers wade through water hand in hand to transport relief supplies in Zhenlong Township, Hengzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 11, 2026. Efforts are underway to support flood relief and recovery in Guangxi, which has been hit by severe rainstorms and flooding caused by Typhoon Maysak. (Photo: Xinhua)

Rescuers remove sludge in Guigang City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 10, 2026. Efforts are underway to support flood relief and recovery in Guangxi, which has been hit by severe rainstorms and flooding caused by Typhoon Maysak. (Photo: Xinhua)

Volunteers transfer relief supplies at a charity federation in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 12, 2026. Efforts are underway to support flood relief and recovery in Guangxi, which has been hit by severe rainstorms and flooding caused by Typhoon Maysak. (Photo: Xinhua)