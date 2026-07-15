This photo taken on July 13, 2026 shows the ginseng being sold at a local market in Dakcheung district, Sekong Province, Laos. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on July 12, 2026 shows a view of Dakcheung district in Sekong Province, Laos. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on July 12, 2026 shows a view of Dakcheung district in Sekong Province, Laos. (Photo: Xinhua)
This photo taken on July 13, 2026 shows the ginseng being sold at a local market in Dakcheung district, Sekong Province, Laos. (Photo: Xinhua)