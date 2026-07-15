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View of Dakcheung district in Sekong Province, Laos
By Xinhua Published: Jul 15, 2026 10:14 AM
This photo taken on July 13, 2026 shows the ginseng being sold at a local market in Dakcheung district, Sekong Province, Laos. (Photo: Xinhua)

This photo taken on July 13, 2026 shows the ginseng being sold at a local market in Dakcheung district, Sekong Province, Laos. (Photo: Xinhua)


An aerial drone photo taken on July 12, 2026 shows a view of Dakcheung district in Sekong Province, Laos. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on July 12, 2026 shows a view of Dakcheung district in Sekong Province, Laos. (Photo: Xinhua)



An aerial drone photo taken on July 12, 2026 shows a view of Dakcheung district in Sekong Province, Laos. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on July 12, 2026 shows a view of Dakcheung district in Sekong Province, Laos. (Photo: Xinhua)



This photo taken on July 13, 2026 shows the ginseng being sold at a local market in Dakcheung district, Sekong Province, Laos. (Photo: Xinhua)

This photo taken on July 13, 2026 shows the ginseng being sold at a local market in Dakcheung district, Sekong Province, Laos. (Photo: Xinhua)