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View of Tuz Golu in Türkiye
By Xinhua Published: Jul 15, 2026 10:25 AM
An aerial drone photo taken on July 14, 2026 shows a view of Tuz Golu in Türkiye. Tuz Golu is a salt lake in Türkiye. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on July 14, 2026 shows a view of Tuz Golu in Türkiye. Tuz Golu is a salt lake in Türkiye. (Photo: Xinhua)


An aerial drone photo taken on July 14, 2026 shows a view of Tuz Golu in Türkiye. Tuz Golu is a salt lake in Türkiye. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on July 14, 2026 shows a view of Tuz Golu in Türkiye. Tuz Golu is a salt lake in Türkiye. (Photo: Xinhua)



An aerial drone photo taken on July 14, 2026 shows a view of Tuz Golu in Türkiye. Tuz Golu is a salt lake in Türkiye. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on July 14, 2026 shows a view of Tuz Golu in Türkiye. Tuz Golu is a salt lake in Türkiye. (Photo: Xinhua)



An aerial drone photo taken on July 14, 2026 shows a view of Tuz Golu in Türkiye. Tuz Golu is a salt lake in Türkiye. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on July 14, 2026 shows a view of Tuz Golu in Türkiye. Tuz Golu is a salt lake in Türkiye. (Photo: Xinhua)