An aerial drone photo taken on July 14, 2026 shows a view of Tuz Golu in Türkiye. Tuz Golu is a salt lake in Türkiye. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on July 14, 2026 shows a view of Tuz Golu in Türkiye. Tuz Golu is a salt lake in Türkiye. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on July 14, 2026 shows a view of Tuz Golu in Türkiye. Tuz Golu is a salt lake in Türkiye. (Photo: Xinhua)
An aerial drone photo taken on July 14, 2026 shows a view of Tuz Golu in Türkiye. Tuz Golu is a salt lake in Türkiye. (Photo: Xinhua)