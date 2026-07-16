Chinese cultural summer camp held in Bern, Switzerland

Members of a Chinese culture summer camp try Chinese shadow puppetry in Bern, Switzerland, July 14, 2026. A summer camp featuring traditional Chinese culture opened here on Tuesday. (Photo: Xinhua)
Members of a Chinese culture summer camp learn about Hulusi, a traditional Chinese wind instrument, in Bern, Switzerland, July 14, 2026. A summer camp featuring traditional Chinese culture opened here on Tuesday. (Photo: Xinhua)
A child learns to play the Hulusi, a traditional Chinese wind instrument, during a Chinese culture summer camp in Bern, Switzerland, July 14, 2026. A summer camp featuring traditional Chinese culture opened here on Tuesday. (Photo: Xinhua)
Children learn Chinese ethnic dance during a Chinese culture summer camp in Bern, Switzerland, July 14, 2026. A summer camp featuring traditional Chinese culture opened here on Tuesday. (Photo: Xinhua)