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Chinese cultural summer camp held in Bern, Switzerland
By Xinhua Published: Jul 16, 2026 08:47 AM
Members of a Chinese culture summer camp try Chinese shadow puppetry in Bern, Switzerland, July 14, 2026. A summer camp featuring traditional Chinese culture opened here on Tuesday. (Photo: Xinhua)

Members of a Chinese culture summer camp try Chinese shadow puppetry in Bern, Switzerland, July 14, 2026. A summer camp featuring traditional Chinese culture opened here on Tuesday. (Photo: Xinhua)


Members of a Chinese culture summer camp learn about Hulusi, a traditional Chinese wind instrument, in Bern, Switzerland, July 14, 2026. A summer camp featuring traditional Chinese culture opened here on Tuesday. (Photo: Xinhua)

Members of a Chinese culture summer camp learn about Hulusi, a traditional Chinese wind instrument, in Bern, Switzerland, July 14, 2026. A summer camp featuring traditional Chinese culture opened here on Tuesday. (Photo: Xinhua)



A child learns to play the Hulusi, a traditional Chinese wind instrument, during a Chinese culture summer camp in Bern, Switzerland, July 14, 2026. A summer camp featuring traditional Chinese culture opened here on Tuesday. (Photo: Xinhua)

A child learns to play the Hulusi, a traditional Chinese wind instrument, during a Chinese culture summer camp in Bern, Switzerland, July 14, 2026. A summer camp featuring traditional Chinese culture opened here on Tuesday. (Photo: Xinhua)



Children learn Chinese ethnic dance during a Chinese culture summer camp in Bern, Switzerland, July 14, 2026. A summer camp featuring traditional Chinese culture opened here on Tuesday. (Photo: Xinhua)

Children learn Chinese ethnic dance during a Chinese culture summer camp in Bern, Switzerland, July 14, 2026. A summer camp featuring traditional Chinese culture opened here on Tuesday. (Photo: Xinhua)