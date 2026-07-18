Classic car show held in Colombo, Sri Lanka

People view classic cars during a show in Colombo, Sri Lanka, on July 18, 2026. A classic car show was held on Saturday at the Havelock City Mall in Colombo. (Photo: Xinhua)
This photo shows a classic car during a show in Colombo, Sri Lanka, on July 18, 2026. A classic car show was held on Saturday at the Havelock City Mall in Colombo. (Photo: Xinhua)
People view classic cars during a show in Colombo, Sri Lanka, on July 18, 2026. A classic car show was held on Saturday at the Havelock City Mall in Colombo. (Photo: Xinhua)
People view classic cars during a show in Colombo, Sri Lanka, on July 18, 2026. A classic car show was held on Saturday at the Havelock City Mall in Colombo. (Photo: Xinhua)