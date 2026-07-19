Hainan Island Carnival opens

A performer interacts with audiences during a carnival parade in Haikou, south China's Hainan Province, July 18, 2026. The 2026 Hainan Island Carnival opened here on Saturday and will last until Aug. 18, during which over 50 special events will be held. (Xinhua/Guo Cheng)
A performer interacts with audiences during a carnival parade in Haikou, south China's Hainan Province, July 18, 2026. The 2026 Hainan Island Carnival opened here on Saturday and will last until Aug. 18, during which over 50 special events will be held. (Xinhua/Guo Cheng)
Actors perform during the opening ceremony of 2026 Hainan Island Carnival in Haikou, south China's Hainan Province, July 18, 2026. The 2026 Hainan Island Carnival opened here on Saturday and will last until Aug. 18, during which over 50 special events will be held. (Xinhua/Guo Cheng)
Actors perform during the opening ceremony of 2026 Hainan Island Carnival in Haikou, south China's Hainan Province, July 18, 2026. The 2026 Hainan Island Carnival opened here on Saturday and will last until Aug. 18, during which over 50 special events will be held. (Xinhua/Guo Cheng)
Performers interact with audiences during a carnival parade in Haikou, south China's Hainan Province, July 18, 2026. The 2026 Hainan Island Carnival opened here on Saturday and will last until Aug. 18, during which over 50 special events will be held. (Xinhua/Guo Cheng)