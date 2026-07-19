Festival of Latin American and Caribbean culture kicks off in Moscow

People dance during a festival of Latin American and Caribbean culture at Hermitage Garden in Moscow, Russia, July 18, 2026. Featuring live music, performance and traditional cuisines, the festival kicked off here on Saturday and will run until July 26. (Xinhua/Feng Kaihua)
Visitors enjoy delicacies during a festival of Latin American and Caribbean culture at Hermitage Garden in Moscow, Russia, July 18, 2026. Featuring live music, performance and traditional cuisines, the festival kicked off here on Saturday and will run until July 26. (Xinhua/Feng Kaihua)
People dance during a festival of Latin American and Caribbean culture at Hermitage Garden in Moscow, Russia, July 18, 2026. Featuring live music, performance and traditional cuisines, the festival kicked off here on Saturday and will run until July 26. (Xinhua/Feng Kaihua)
A girl poses for photos with performers during a festival of Latin American and Caribbean culture at Hermitage Garden in Moscow, Russia, July 18, 2026. Featuring live music, performance and traditional cuisines, the festival kicked off here on Saturday and will run until July 26. (Xinhua/Feng Kaihua)
People watch a performance during a festival of Latin American and Caribbean culture at Hermitage Garden in Moscow, Russia, July 18, 2026. Featuring live music, performance and traditional cuisines, the festival kicked off here on Saturday and will run until July 26. (Xinhua/Feng Kaihua)
Performers dance during a festival of Latin American and Caribbean culture at Hermitage Garden in Moscow, Russia, July 18, 2026. Featuring live music, performance and traditional cuisines, the festival kicked off here on Saturday and will run until July 26. (Xinhua/Feng Kaihua)