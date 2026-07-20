People attend Festival Memet Ikan in Indonesia

People attend Festival Memet Ikan, or fish catching festival, at Gemblegan village in Klaten regency, Central Java, Indonesia, July 19, 2026. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua)
A man presents a fish he caught during Festival Memet Ikan, or fish catching festival, at Gemblegan village in Klaten regency, Central Java, Indonesia, July 19, 2026. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua)
People attend Festival Memet Ikan, or fish catching festival, at Gemblegan village in Klaten regency, Central Java, Indonesia, July 19, 2026. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua)
A man presents fish he caught during Festival Memet Ikan, or fish catching festival, at Gemblegan village in Klaten regency, Central Java, Indonesia, July 19, 2026. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua)