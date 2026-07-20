PHOTO / WORLD
People attend Festival Memet Ikan in Indonesia
By Xinhua Published: Jul 20, 2026 09:22 AM
People attend Festival Memet Ikan, or fish catching festival, at Gemblegan village in Klaten regency, Central Java, Indonesia, July 19, 2026. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua)

People attend Festival Memet Ikan, or fish catching festival, at Gemblegan village in Klaten regency, Central Java, Indonesia, July 19, 2026. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua)


A man presents a fish he caught during Festival Memet Ikan, or fish catching festival, at Gemblegan village in Klaten regency, Central Java, Indonesia, July 19, 2026. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua)

A man presents a fish he caught during Festival Memet Ikan, or fish catching festival, at Gemblegan village in Klaten regency, Central Java, Indonesia, July 19, 2026. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua)


People attend Festival Memet Ikan, or fish catching festival, at Gemblegan village in Klaten regency, Central Java, Indonesia, July 19, 2026. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua)

People attend Festival Memet Ikan, or fish catching festival, at Gemblegan village in Klaten regency, Central Java, Indonesia, July 19, 2026. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua)


A man presents fish he caught during Festival Memet Ikan, or fish catching festival, at Gemblegan village in Klaten regency, Central Java, Indonesia, July 19, 2026. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua)

A man presents fish he caught during Festival Memet Ikan, or fish catching festival, at Gemblegan village in Klaten regency, Central Java, Indonesia, July 19, 2026. (Photo by Agung Supriyanto/Xinhua)