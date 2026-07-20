In pics: blooming lotus flowers in Siheung, South Korea

Blooming lotus flowers are pictured in Siheung, Gyeonggi Province, South Korea, July 19, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)
Blooming lotus flowers are pictured in Siheung, Gyeonggi Province, South Korea, July 19, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)
People take photos of blooming lotus flowers in Siheung, Gyeonggi Province, South Korea, July 19, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)
A blooming lotus flower is pictured in Siheung, Gyeonggi Province, South Korea, July 19, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)
A blooming lotus flower is pictured in Siheung, Gyeonggi Province, South Korea, July 19, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)