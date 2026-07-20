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In pics: blooming lotus flowers in Siheung, South Korea
By Xinhua Published: Jul 20, 2026 10:12 AM
Blooming lotus flowers are pictured in Siheung, Gyeonggi Province, South Korea, July 19, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

Blooming lotus flowers are pictured in Siheung, Gyeonggi Province, South Korea, July 19, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)


Blooming lotus flowers are pictured in Siheung, Gyeonggi Province, South Korea, July 19, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

Blooming lotus flowers are pictured in Siheung, Gyeonggi Province, South Korea, July 19, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)


People take photos of blooming lotus flowers in Siheung, Gyeonggi Province, South Korea, July 19, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

People take photos of blooming lotus flowers in Siheung, Gyeonggi Province, South Korea, July 19, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)


A blooming lotus flower is pictured in Siheung, Gyeonggi Province, South Korea, July 19, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

A blooming lotus flower is pictured in Siheung, Gyeonggi Province, South Korea, July 19, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)


A blooming lotus flower is pictured in Siheung, Gyeonggi Province, South Korea, July 19, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

A blooming lotus flower is pictured in Siheung, Gyeonggi Province, South Korea, July 19, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)