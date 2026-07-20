People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia, on July 19, 2026. (Grgo Jelavic/PIXSELL via Xinhua)
People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia, on July 19, 2026. (Grgo Jelavic/PIXSELL via Xinhua)
People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia, on July 19, 2026. (Ivana Ivanovic/PIXSELL via Xinhua)
People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia, on July 19, 2026. (Ivana Ivanovic/PIXSELL via Xinhua)
People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia, on July 19, 2026. (Ivana Ivanovic/PIXSELL via Xinhua)