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People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia
By Xinhua Published: Jul 20, 2026 10:16 AM
People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia, on July 19, 2026. (Grgo Jelavic/PIXSELL via Xinhua)

People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia, on July 19, 2026. (Grgo Jelavic/PIXSELL via Xinhua)


People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia, on July 19, 2026. (Grgo Jelavic/PIXSELL via Xinhua)

People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia, on July 19, 2026. (Grgo Jelavic/PIXSELL via Xinhua)


People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia, on July 19, 2026. (Ivana Ivanovic/PIXSELL via Xinhua)

People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia, on July 19, 2026. (Ivana Ivanovic/PIXSELL via Xinhua)


People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia, on July 19, 2026. (Ivana Ivanovic/PIXSELL via Xinhua)

People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia, on July 19, 2026. (Ivana Ivanovic/PIXSELL via Xinhua)


People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia, on July 19, 2026. (Ivana Ivanovic/PIXSELL via Xinhua)

People enjoy leisure time at Bacvice Beach in Split, Croatia, on July 19, 2026. (Ivana Ivanovic/PIXSELL via Xinhua)