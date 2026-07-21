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Scenery of Wawu Mountain in Hongya County, SW China's Sichuan
By Xinhua Published: Jul 21, 2026 08:44 AM
An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a panorama view of the Wawu Mountain in Hongya County, southwest China's Sichuan Province. Known for its distinctive table-mountain landform, Wawu Mountain features a summit plateau covering about 11 square kilometers, making it a popular tourist destination. (Xinhua/Xu Bingjie)

An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a panorama view of the Wawu Mountain in Hongya County, southwest China's Sichuan Province. Known for its distinctive table-mountain landform, Wawu Mountain features a summit plateau covering about 11 square kilometers, making it a popular tourist destination. (Xinhua/Xu Bingjie)



Tourists visit the Wawu Mountain in Hongya County, southwest China's Sichuan Province, July 19, 2026. Known for its distinctive table-mountain landform, Wawu Mountain features a summit plateau covering about 11 square kilometers, making it a popular tourist destination. (Xinhua/Xu Bingjie)

Tourists visit the Wawu Mountain in Hongya County, southwest China's Sichuan Province, July 19, 2026. Known for its distinctive table-mountain landform, Wawu Mountain features a summit plateau covering about 11 square kilometers, making it a popular tourist destination. (Xinhua/Xu Bingjie)



An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a hiking trail on the Wawu Mountain in Hongya County, southwest China's Sichuan Province. Known for its distinctive table-mountain landform, Wawu Mountain features a summit plateau covering about 11 square kilometers, making it a popular tourist destination. (Xinhua/Xu Bingjie)

An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a hiking trail on the Wawu Mountain in Hongya County, southwest China's Sichuan Province. Known for its distinctive table-mountain landform, Wawu Mountain features a summit plateau covering about 11 square kilometers, making it a popular tourist destination. (Xinhua/Xu Bingjie)



A bird is seen at the Wawu Mountain in Hongya County, southwest China's Sichuan Province, July 19, 2026. Known for its distinctive table-mountain landform, Wawu Mountain features a summit plateau covering about 11 square kilometers, making it a popular tourist destination. (Xinhua/Xu Bingjie)

A bird is seen at the Wawu Mountain in Hongya County, southwest China's Sichuan Province, July 19, 2026. Known for its distinctive table-mountain landform, Wawu Mountain features a summit plateau covering about 11 square kilometers, making it a popular tourist destination. (Xinhua/Xu Bingjie)