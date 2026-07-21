Scenery of volcano in Xilingol League, China's Inner Mongolia

An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a volcano in a national geopark in Xilingol League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by Wang Zheng/Xinhua)
An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a volcano in a national geopark in Xilingol League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by Wang Zheng/Xinhua)
An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a volcano in a national geopark in Xilingol League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by Wang Zheng/Xinhua)
An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a volcano in a national geopark in Xilingol League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by Wang Zheng/Xinhua)