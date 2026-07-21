PHOTO / CHINA
Scenery of volcano in Xilingol League, China's Inner Mongolia
By Xinhua Published: Jul 21, 2026 08:46 AM
An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a volcano in a national geopark in Xilingol League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by Wang Zheng/Xinhua)

An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a volcano in a national geopark in Xilingol League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by Wang Zheng/Xinhua)



An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a volcano in a national geopark in Xilingol League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by Wang Zheng/Xinhua)

An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a volcano in a national geopark in Xilingol League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by Wang Zheng/Xinhua)



An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a volcano in a national geopark in Xilingol League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by Wang Zheng/Xinhua)

An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a volcano in a national geopark in Xilingol League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by Wang Zheng/Xinhua)



An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a volcano in a national geopark in Xilingol League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by Wang Zheng/Xinhua)

An aerial drone photo taken on July 19, 2026 shows a volcano in a national geopark in Xilingol League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by Wang Zheng/Xinhua)