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China's Hainan sees surge in visitors during summer holiday season
By Xinhua Published: Jul 21, 2026 08:51 AM
Tourists enjoy Laobacha dishes and Qiong Opera performance at a teahouse in Haikou, south China's Hainan Province, July 19, 2026. Hainan is seeing a surge in visitors during the summer holiday season. (Xinhua/Guo Cheng)

Tourists enjoy Laobacha dishes and Qiong Opera performance at a teahouse in Haikou, south China's Hainan Province, July 19, 2026. Hainan is seeing a surge in visitors during the summer holiday season. (Xinhua/Guo Cheng)



Tourist watch a parade during a carnival held at a themed park in Haikou, south China's Hainan Province, July 18, 2026. Hainan is seeing a surge in visitors during the summer holiday season. (Xinhua/Guo Cheng)

Tourist watch a parade during a carnival held at a themed park in Haikou, south China's Hainan Province, July 18, 2026. Hainan is seeing a surge in visitors during the summer holiday season. (Xinhua/Guo Cheng)



Tourists visit the Qilou Old Street in Haikou, south China's Hainan Province, July 18, 2026. Hainan is seeing a surge in visitors during the summer holiday season. (Xinhua/Guo Cheng)

Tourists visit the Qilou Old Street in Haikou, south China's Hainan Province, July 18, 2026. Hainan is seeing a surge in visitors during the summer holiday season. (Xinhua/Guo Cheng)



An aerial drone photo taken on July 11, 2026 shows vehicles running on a loop highway in Danzhou, south China's Hainan Province. Hainan is seeing a surge in visitors during the summer holiday season. (Xinhua/Guo Cheng)

An aerial drone photo taken on July 11, 2026 shows vehicles running on a loop highway in Danzhou, south China's Hainan Province. Hainan is seeing a surge in visitors during the summer holiday season. (Xinhua/Guo Cheng)



Tourists enjoy food at a night market in Haikou, south China's Hainan Province, July 17, 2026. Hainan is seeing a surge in visitors during the summer holiday season. (Xinhua/Guo Cheng)

Tourists enjoy food at a night market in Haikou, south China's Hainan Province, July 17, 2026. Hainan is seeing a surge in visitors during the summer holiday season. (Xinhua/Guo Cheng)