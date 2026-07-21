China's Hainan sees surge in visitors during summer holiday season

Tourists enjoy Laobacha dishes and Qiong Opera performance at a teahouse in Haikou, south China's Hainan Province, July 19, 2026. Hainan is seeing a surge in visitors during the summer holiday season. (Xinhua/Guo Cheng)
Tourist watch a parade during a carnival held at a themed park in Haikou, south China's Hainan Province, July 18, 2026. Hainan is seeing a surge in visitors during the summer holiday season. (Xinhua/Guo Cheng)
Tourists visit the Qilou Old Street in Haikou, south China's Hainan Province, July 18, 2026. Hainan is seeing a surge in visitors during the summer holiday season. (Xinhua/Guo Cheng)
An aerial drone photo taken on July 11, 2026 shows vehicles running on a loop highway in Danzhou, south China's Hainan Province. Hainan is seeing a surge in visitors during the summer holiday season. (Xinhua/Guo Cheng)
Tourists enjoy food at a night market in Haikou, south China's Hainan Province, July 17, 2026. Hainan is seeing a surge in visitors during the summer holiday season. (Xinhua/Guo Cheng)