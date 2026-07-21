Cruise tour event kicks off as part of Qingdao Int'l Beer Festival in E China

An aerial drone photo taken on July 20, 2026 shows the cruise ship Dream, a maritime sub-venue of the 36th Qingdao International Beer Festival, berthing at Qingdao International Cruise Terminal in Qingdao, east China's Shandong Province. As a part of the 36th Qingdao International Beer Festival, a cruise tour event kicked off at the Qingdao International Cruise Terminal on Monday. Featuring live performances and interactive experiences, this event created an immersive maritime leisure space for visitors. (Xinhua/Li Ziheng)
Staff members prepare beer for visitors aboard cruise ship Dream at Qingdao International Cruise Terminal in Qingdao, east China's Shandong Province, July 20, 2026. As a part of the 36th Qingdao International Beer Festival, a cruise tour event kicked off at the Qingdao International Cruise Terminal on Monday. Featuring live performances and interactive experiences, this event created an immersive maritime leisure space for visitors. (Xinhua/Li Ziheng)
People take part in a cruise tour event aboard cruise ship Dream at Qingdao International Cruise Terminal in Qingdao, east China's Shandong Province, July 20, 2026. As a part of the 36th Qingdao International Beer Festival, a cruise tour event kicked off at the Qingdao International Cruise Terminal on Monday. Featuring live performances and interactive experiences, this event created an immersive maritime leisure space for visitors. (Xinhua/Li Ziheng)
Staff members prepare beer for visitors aboard cruise ship Dream at Qingdao International Cruise Terminal in Qingdao, east China's Shandong Province, July 20, 2026. As a part of the 36th Qingdao International Beer Festival, a cruise tour event kicked off at the Qingdao International Cruise Terminal on Monday. Featuring live performances and interactive experiences, this event created an immersive maritime leisure space for visitors. (Xinhua/Li Ziheng)