Cambodia burns 500 mln USD worth of illicit drugs: deputy PM

Anti-drug police officers stand guard during a drug-burning ceremony in Kandal province, Cambodia, July 21, 2026. Cambodia destroyed 5.62 tons of illicit drugs and precursor chemicals valued at 500 million U.S. dollars on Tuesday, Deputy Prime Minister and Interior Minister Sar Sokha said. (Photo by Sovannara/Xinhua)
An anti-drug police officer stands guard during a drug-burning ceremony in Kandal province, Cambodia, July 21, 2026. Cambodia destroyed 5.62 tons of illicit drugs and precursor chemicals valued at 500 million U.S. dollars on Tuesday, Deputy Prime Minister and Interior Minister Sar Sokha said. (Photo by Sovannara/Xinhua)
Staff members arrange seized illicit drugs for a drug-burning ceremony in Kandal province, Cambodia, July 21, 2026. Cambodia destroyed 5.62 tons of illicit drugs and precursor chemicals valued at 500 million U.S. dollars on Tuesday, Deputy Prime Minister and Interior Minister Sar Sokha said. (Photo by Sovannara/Xinhua)
Staff members set illicit drugs on fire during a drug-burning ceremony in Kandal province, Cambodia, July 21, 2026. Cambodia destroyed 5.62 tons of illicit drugs and precursor chemicals valued at 500 million U.S. dollars on Tuesday, Deputy Prime Minister and Interior Minister Sar Sokha said. (Photo by Sovannara/Xinhua)