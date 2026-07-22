PHOTO / WORLD
Belgian National Day celebrated in Brussels
By Xinhua Published: Jul 22, 2026 01:15 PM
Cavalrymen march during a military and civil parade of Belgian National Day celebrations in Brussels, Belgium, on July 21, 2026. (Xinhua/Weng Xinyang)

Cavalrymen march during a military and civil parade of Belgian National Day celebrations in Brussels, Belgium, on July 21, 2026. (Xinhua/Weng Xinyang)


People watch a military and civil parade of Belgian National Day celebrations in Brussels, Belgium, on July 21, 2026. (Xinhua/Weng Xinyang)

People watch a military and civil parade of Belgian National Day celebrations in Brussels, Belgium, on July 21, 2026. (Xinhua/Weng Xinyang)


People gather at the Cinquantenaire Park to celebrate the Belgian National Day in Brussels, Belgium, on July 21, 2026. (Xinhua/Weng Xinyang)

People gather at the Cinquantenaire Park to celebrate the Belgian National Day in Brussels, Belgium, on July 21, 2026. (Xinhua/Weng Xinyang)


Motorists march during a military and civil parade of Belgian National Day celebrations in Brussels, Belgium, on July 21, 2026. (Xinhua/Weng Xinyang)

Motorists march during a military and civil parade of Belgian National Day celebrations in Brussels, Belgium, on July 21, 2026. (Xinhua/Weng Xinyang)