Belgian National Day celebrated in Brussels

Cavalrymen march during a military and civil parade of Belgian National Day celebrations in Brussels, Belgium, on July 21, 2026. (Xinhua/Weng Xinyang)
People watch a military and civil parade of Belgian National Day celebrations in Brussels, Belgium, on July 21, 2026. (Xinhua/Weng Xinyang)
People gather at the Cinquantenaire Park to celebrate the Belgian National Day in Brussels, Belgium, on July 21, 2026. (Xinhua/Weng Xinyang)
Motorists march during a military and civil parade of Belgian National Day celebrations in Brussels, Belgium, on July 21, 2026. (Xinhua/Weng Xinyang)