Newborn giant panda cub in S. Korea's Everland

This photo released by Everland on July 23, 2026 shows a newborn giant panda cub in South Korea. Ai Bao, a female giant panda on loan from China, gave birth to a female cub on June 3. Ai Bao and Le Bao arrived in South Korea in 2016 and have since lived at the Panda World in Everland, located in Gyeonggi Province. (Everland/Handout via Xinhua)
This photo released by Everland on July 23, 2026 shows a newborn giant panda cub in South Korea. Ai Bao, a female giant panda on loan from China, gave birth to a female cub on June 3. Ai Bao and Le Bao arrived in South Korea in 2016 and have since lived at the Panda World in Everland, located in Gyeonggi Province. (Everland/Handout via Xinhua)
This photo released by Everland on July 23, 2026 shows a newborn giant panda cub in South Korea. Ai Bao, a female giant panda on loan from China, gave birth to a female cub on June 3. Ai Bao and Le Bao arrived in South Korea in 2016 and have since lived at the Panda World in Everland, located in Gyeonggi Province. (Everland/Handout via Xinhua)