Shandong's domestic service brands embrace diversified care solutions

An instructor teaches trainees to operate a therapy robot at a training center of domestic services in Qingdao City, east China's Shandong Province, July 21, 2026. A number of domestic services brands have emerged in Shandong in recent years, offering widely ranging services such as eldercare, maternity care, and in-home caregiving. (Photo by Zhang Ying/Xinhua)
A trainer gives a lecture to postpartum caregivers at a training center of domestic services in Tengzhou City, east China's Shandong Province, July 21, 2026. A number of domestic services brands have emerged in Shandong in recent years, offering widely ranging services such as eldercare, maternity care, and in-home caregiving. (Photo by Song Haicun/Xinhua)
A babysitter takes care of twins at a household in Zaozhuang City, east China's Shandong Province, July 21, 2026. A number of domestic services brands have emerged in Shandong in recent years, offering widely ranging services such as eldercare, maternity care, and in-home caregiving. (Photo by Sun Zhongzhe/Xinhua)
A staff member of domestic services measures blood pressure for a senior citizen in Heze City, east China's Shandong Province, July 20, 2026. A number of domestic services brands have emerged in Shandong in recent years, offering widely ranging services such as eldercare, maternity care, and in-home caregiving. (Photo by Li Baozhu/Xinhua)