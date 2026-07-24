PHOTO / WORLD
Palestinians protest against Israeli plans for forced displacement in Gaza City
By Xinhua Published: Jul 24, 2026 11:12 AM
Palestinians take part in a march to protest against Israeli plans for forced displacement in Gaza City, July 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Palestinians take part in a march to protest against Israeli plans for forced displacement in Gaza City, July 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)


Palestinians take part in a march to protest against Israeli plans for forced displacement in Gaza City, July 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Palestinians take part in a march to protest against Israeli plans for forced displacement in Gaza City, July 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)


Palestinians take part in a march to protest against Israeli plans for forced displacement in Gaza City, July 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Palestinians take part in a march to protest against Israeli plans for forced displacement in Gaza City, July 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)


Palestinians take part in a march to protest against Israeli plans for forced displacement in Gaza City, July 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Palestinians take part in a march to protest against Israeli plans for forced displacement in Gaza City, July 23, 2026. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)