PHOTO / WORLD
Aerial view of wildfire in British Columbia, Canada
By Xinhua Published: Jul 24, 2026 11:28 AM
An aerial photo provided by the BC Wildfire Service on July 22, 2026 shows a wildfire near Bonanza Creek in British Columbia, Canada. (BC Wildfire Service/Handout via Xinhua)

An aerial photo provided by the BC Wildfire Service on July 22, 2026 shows a wildfire near Bonanza Creek in British Columbia, Canada. (BC Wildfire Service/Handout via Xinhua)


An aerial photo provided by the BC Wildfire Service on July 22, 2026 shows a wildfire near Bonanza Creek in British Columbia, Canada. (BC Wildfire Service/Handout via Xinhua)

An aerial photo provided by the BC Wildfire Service on July 22, 2026 shows a wildfire near Bonanza Creek in British Columbia, Canada. (BC Wildfire Service/Handout via Xinhua)


An aerial photo provided by the BC Wildfire Service on July 22, 2026 shows a wildfire near Bonanza Creek in British Columbia, Canada. (BC Wildfire Service/Handout via Xinhua)

An aerial photo provided by the BC Wildfire Service on July 22, 2026 shows a wildfire near Bonanza Creek in British Columbia, Canada. (BC Wildfire Service/Handout via Xinhua)