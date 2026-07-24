Aerial view of wildfire in British Columbia, Canada

An aerial photo provided by the BC Wildfire Service on July 22, 2026 shows a wildfire near Bonanza Creek in British Columbia, Canada. (BC Wildfire Service/Handout via Xinhua)
An aerial photo provided by the BC Wildfire Service on July 22, 2026 shows a wildfire near Bonanza Creek in British Columbia, Canada. (BC Wildfire Service/Handout via Xinhua)
An aerial photo provided by the BC Wildfire Service on July 22, 2026 shows a wildfire near Bonanza Creek in British Columbia, Canada. (BC Wildfire Service/Handout via Xinhua)