Chinatown Festival celebrated in Vancouver, Canada

A visitor participates in a mahjong-themed activity during the Chinatown Festival in Vancouver, British Columbia, Canada, July 25, 2026. The two-day cultural festival kicked off here on Saturday, celebrating the heritage of Vancouver's historic Chinatown with traditional cultural performances, local food vendors and family-friendly activities. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
Children try a lion dance performance during the Chinatown Festival in Vancouver, British Columbia, Canada, July 25, 2026. The two-day cultural festival kicked off here on Saturday, celebrating the heritage of Vancouver's historic Chinatown with traditional cultural performances, local food vendors and family-friendly activities. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
People watch a lion dance performance during the Chinatown Festival in Vancouver, British Columbia, Canada, July 25, 2026. The two-day cultural festival kicked off here on Saturday, celebrating the heritage of Vancouver's historic Chinatown with traditional cultural performances, local food vendors and family-friendly activities. (Photo by Liang Sen/Xinhua)