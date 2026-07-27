Scenery of lotus flowers at Old Summer Palace in Beijing

This photo taken on July 26, 2026 shows lotus flowers at the Old Summer Palace in Beijing, capital of China. During midsummer, lotus flowers are in full bloom in the Old Summer Palace. (Xinhua/Li Xin)
This photo taken on July 26, 2026 shows lotus flowers at the Old Summer Palace in Beijing, capital of China. During midsummer, lotus flowers are in full bloom in the Old Summer Palace. (Xinhua/Li Xin)
People take a boat admiring lotus flowers at the Old Summer Palace in Beijing, capital of China, July 26, 2026. During midsummer, lotus flowers are in full bloom in the Old Summer Palace. (Xinhua/Li Xin)
This photo taken on July 26, 2026 shows lotus flowers at the Old Summer Palace in Beijing, capital of China. During midsummer, lotus flowers are in full bloom in the Old Summer Palace. (Xinhua/Li Xin)