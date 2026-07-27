Guterres makes 1st UN chief visit to Damascus since 2009, pledges recovery support

UN Secretary-General Antonio Guterres speaks during a joint press conference with Syrian foreign chief Asaad al-Shaibani in Damascus, Syria, July 25, 2026. UN Secretary-General Antonio Guterres visited Syria on Saturday, pledging continued UN support for the country's recovery and reconstruction in the first visit by a UN chief to Damascus since 2009. (Xinhua)

UN Secretary-General Antonio Guterres hosts a press conference during his visit to Syria in Damascus, Syria, July 26, 2026. Guterres visited Syria on Saturday, pledging continued UN support for the country's recovery and reconstruction in the first visit by a UN chief to Damascus since 2009. (Photo by Ammar Safarjalani/Xinhua)

UN Secretary-General Antonio Guterres is welcomed by Syria's interim leader Ahmad al-Sharaa in Damascus, Syria, July 25, 2026. Guterres visited Syria on Saturday, pledging continued UN support for the country's recovery and reconstruction in the first visit by a UN chief to Damascus since 2009. (Xinhua)