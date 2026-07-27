People look at flowers at orchids trade fair at Golden Gate Park of San Francisco

People look at flowers at an orchids trade fair at Golden Gate Park of San Francisco, the United States, July 25, 2026. (Photo by Liu Yilin/Xinhua)
People look at flowers at an orchids trade fair at Golden Gate Park of San Francisco, the United States, July 25, 2026. (Photo by Liu Yilin/Xinhua)
A woman looks at flowers at an orchids trade fair at Golden Gate Park of San Francisco, the United States, July 25, 2026. (Photo by Liu Yilin/Xinhua)
People look at flowers at an orchids trade fair at Golden Gate Park of San Francisco, the United States, July 25, 2026. (Photo by Liu Yilin/Xinhua)