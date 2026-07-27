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People look at flowers at orchids trade fair at Golden Gate Park of San Francisco
By Xinhua Published: Jul 27, 2026 02:55 PM
People look at flowers at an orchids trade fair at Golden Gate Park of San Francisco, the United States, July 25, 2026. (Photo by Liu Yilin/Xinhua)

People look at flowers at an orchids trade fair at Golden Gate Park of San Francisco, the United States, July 25, 2026. (Photo by Liu Yilin/Xinhua)


People look at flowers at an orchids trade fair at Golden Gate Park of San Francisco, the United States, July 25, 2026. (Photo by Liu Yilin/Xinhua)

People look at flowers at an orchids trade fair at Golden Gate Park of San Francisco, the United States, July 25, 2026. (Photo by Liu Yilin/Xinhua)


A woman looks at flowers at an orchids trade fair at Golden Gate Park of San Francisco, the United States, July 25, 2026. (Photo by Liu Yilin/Xinhua)

A woman looks at flowers at an orchids trade fair at Golden Gate Park of San Francisco, the United States, July 25, 2026. (Photo by Liu Yilin/Xinhua)


People look at flowers at an orchids trade fair at Golden Gate Park of San Francisco, the United States, July 25, 2026. (Photo by Liu Yilin/Xinhua)

People look at flowers at an orchids trade fair at Golden Gate Park of San Francisco, the United States, July 25, 2026. (Photo by Liu Yilin/Xinhua)