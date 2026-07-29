Visitors explore the Colosseum during official night tours in Rome

A woman visits the Colosseum during an official night tour program "A Night at the Colosseum" in Rome, Italy, July 28, 2026. (Xinhua/Wang Kaiyan)
People visit the Colosseum during an official night tour program "A Night at the Colosseum" in Rome, Italy, July 28, 2026. (Xinhua/Wang Kaiyan)
Photo taken in the evening of July 28, 2026 shows the interior view of the Colosseum with lights decorated in Rome, Italy. (Xinhua/Wang Kaiyan)
A tourist takes photos of the Colosseum with lights decorated in Rome, Italy, July 28, 2026. (Xinhua/Wang Kaiyan)