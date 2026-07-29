Verdant landscape of Arxan National Forest Park in north China's Inner Mongolia

An aerial drone photo taken on July 28, 2026 shows people visiting the Arxan National Forest Park in Arxan of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)
An aerial drone photo taken on July 28, 2026 shows a view of the Arxan National Forest Park in Arxan of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)
An aerial drone photo taken on July 28, 2026 shows a view of the Arxan National Forest Park in Arxan of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)
An aerial drone photo taken on July 28, 2026 shows a view of the Arxan National Forest Park in Arxan of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)