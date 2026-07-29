PHOTO / CHINA
Verdant landscape of Arxan National Forest Park in north China's Inner Mongolia
By Xinhua Published: Jul 29, 2026 01:49 PM
An aerial drone photo taken on July 28, 2026 shows people visiting the Arxan National Forest Park in Arxan of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)

An aerial drone photo taken on July 28, 2026 shows people visiting the Arxan National Forest Park in Arxan of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)


An aerial drone photo taken on July 28, 2026 shows a view of the Arxan National Forest Park in Arxan of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)

An aerial drone photo taken on July 28, 2026 shows a view of the Arxan National Forest Park in Arxan of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)



An aerial drone photo taken on July 28, 2026 shows a view of the Arxan National Forest Park in Arxan of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)

An aerial drone photo taken on July 28, 2026 shows a view of the Arxan National Forest Park in Arxan of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)



An aerial drone photo taken on July 28, 2026 shows a view of the Arxan National Forest Park in Arxan of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)

An aerial drone photo taken on July 28, 2026 shows a view of the Arxan National Forest Park in Arxan of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)