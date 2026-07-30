205th anniversary of Peru's independence commemorated in Lima

Soldiers participate in a parade to commemorate the 205th anniversary of Peru's independence in Lima, Peru, July 29, 2026. (Photo by Mariana Bazo/Xinhua)
Soldiers participate in a parade to commemorate the 205th anniversary of Peru's independence in Lima, Peru, July 29, 2026. (Photo by Mariana Bazo/Xinhua)
Soldiers participate in a parade to commemorate the 205th anniversary of Peru's independence in Lima, Peru, July 29, 2026. (Photo by Mariana Bazo/Xinhua)
Soldiers participate in a parade to commemorate the 205th anniversary of Peru's independence in Lima, Peru, July 29, 2026. (Photo by Mariana Bazo/Xinhua)