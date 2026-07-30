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205th anniversary of Peru's independence commemorated in Lima
By Xinhua Published: Jul 30, 2026 08:05 AM
Soldiers participate in a parade to commemorate the 205th anniversary of Peru's independence in Lima, Peru, July 29, 2026. (Photo by Mariana Bazo/Xinhua)

Soldiers participate in a parade to commemorate the 205th anniversary of Peru's independence in Lima, Peru, July 29, 2026. (Photo by Mariana Bazo/Xinhua)


Soldiers participate in a parade to commemorate the 205th anniversary of Peru's independence in Lima, Peru, July 29, 2026. (Photo by Mariana Bazo/Xinhua)

Soldiers participate in a parade to commemorate the 205th anniversary of Peru's independence in Lima, Peru, July 29, 2026. (Photo by Mariana Bazo/Xinhua)



Soldiers participate in a parade to commemorate the 205th anniversary of Peru's independence in Lima, Peru, July 29, 2026. (Photo by Mariana Bazo/Xinhua)

Soldiers participate in a parade to commemorate the 205th anniversary of Peru's independence in Lima, Peru, July 29, 2026. (Photo by Mariana Bazo/Xinhua)



Soldiers participate in a parade to commemorate the 205th anniversary of Peru's independence in Lima, Peru, July 29, 2026. (Photo by Mariana Bazo/Xinhua)

Soldiers participate in a parade to commemorate the 205th anniversary of Peru's independence in Lima, Peru, July 29, 2026. (Photo by Mariana Bazo/Xinhua)