Tourists enjoy rafting in Huangping County, SW China's Guizhou

Tourists enjoy rafting at a scenic area in Huangping County, southwest China's Guizhou Province, July 29, 2026. During the summer vacation, Huangping has leveraged its mountain springs and canyon landscapes to develop a rafting tourism brand, attracting visitors for a refreshing getaway while boosting local tourism and incomes. (Xinhua/Yang Wenbin)
Tourists enjoy rafting at a scenic area in Huangping County, southwest China's Guizhou Province, July 29, 2026. During the summer vacation, Huangping has leveraged its mountain springs and canyon landscapes to develop a rafting tourism brand, attracting visitors for a refreshing getaway while boosting local tourism and incomes. (Xinhua/Yang Wenbin)
Tourists enjoy rafting at a scenic area in Huangping County, southwest China's Guizhou Province, July 29, 2026. During the summer vacation, Huangping has leveraged its mountain springs and canyon landscapes to develop a rafting tourism brand, attracting visitors for a refreshing getaway while boosting local tourism and incomes. (Xinhua/Yang Wenbin)
Tourists enjoy rafting at a scenic area in Huangping County, southwest China's Guizhou Province, July 29, 2026. During the summer vacation, Huangping has leveraged its mountain springs and canyon landscapes to develop a rafting tourism brand, attracting visitors for a refreshing getaway while boosting local tourism and incomes. (Photo by Zhang Ping/Xinhua)