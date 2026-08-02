Traditional Chinese painting exhibition held in Beijing

A visitor views exhibits during a traditional Chinese painting exhibition in Beijing, capital of China, Aug. 1, 2026. (Xinhua/Lu Peng)
A visitor takes photos during a traditional Chinese painting exhibition in Beijing, capital of China, Aug. 1, 2026. (Xinhua/Lu Peng)
A visitor views exhibits during a traditional Chinese painting exhibition in Beijing, capital of China, Aug. 1, 2026. (Xinhua/Lu Peng)
A visitor takes photos during a traditional Chinese painting exhibition in Beijing, capital of China, Aug. 1, 2026. (Xinhua/Lu Peng)