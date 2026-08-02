PHOTO / WORLD
14th Medieval Festival celebrated in Svetvincenat, Croatia
By Xinhua Published: Aug 02, 2026 11:19 AM
Performers take part in the 14th Medieval Festival at Morosini-Grimani Castle in Svetvincenat, Croatia, July 31, 2026. (Srecko Niketic/PIXSELL via Xinhua)

Performers take part in the 14th Medieval Festival at Morosini-Grimani Castle in Svetvincenat, Croatia, July 31, 2026. (Srecko Niketic/PIXSELL via Xinhua)


Performers take part in the 14th Medieval Festival at Morosini-Grimani Castle in Svetvincenat, Croatia, July 31, 2026. (Srecko Niketic/PIXSELL via Xinhua)

Performers take part in the 14th Medieval Festival at Morosini-Grimani Castle in Svetvincenat, Croatia, July 31, 2026. (Srecko Niketic/PIXSELL via Xinhua)


Performers take part in the 14th Medieval Festival at Morosini-Grimani Castle in Svetvincenat, Croatia, July 31, 2026. (Srecko Niketic/PIXSELL via Xinhua)

Performers take part in the 14th Medieval Festival at Morosini-Grimani Castle in Svetvincenat, Croatia, July 31, 2026. (Srecko Niketic/PIXSELL via Xinhua)


A performer takes part in the 14th Medieval Festival at Morosini-Grimani Castle in Svetvincenat, Croatia, July 31, 2026. (Srecko Niketic/PIXSELL via Xinhua)

A performer takes part in the 14th Medieval Festival at Morosini-Grimani Castle in Svetvincenat, Croatia, July 31, 2026. (Srecko Niketic/PIXSELL via Xinhua)