14th Medieval Festival celebrated in Svetvincenat, Croatia

Performers take part in the 14th Medieval Festival at Morosini-Grimani Castle in Svetvincenat, Croatia, July 31, 2026. (Srecko Niketic/PIXSELL via Xinhua)
Performers take part in the 14th Medieval Festival at Morosini-Grimani Castle in Svetvincenat, Croatia, July 31, 2026. (Srecko Niketic/PIXSELL via Xinhua)
Performers take part in the 14th Medieval Festival at Morosini-Grimani Castle in Svetvincenat, Croatia, July 31, 2026. (Srecko Niketic/PIXSELL via Xinhua)
A performer takes part in the 14th Medieval Festival at Morosini-Grimani Castle in Svetvincenat, Croatia, July 31, 2026. (Srecko Niketic/PIXSELL via Xinhua)