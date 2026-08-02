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Chinese cultural showcase kicks off in Moscow
By Xinhua Published: Aug 02, 2026 12:27 PM
A woman feeds her child Chinese food during a Chinese cultural showcase at Huaming Park in Moscow, Russia, July 31, 2026. A Chinese cultural exhibition and performance event featuring traditional Chinese dance, martial arts, cultural-and-creative products and cuisines kicked off here on Friday. The event runs until Oct. 4. (Xinhua/Feng Kaihua)

A woman feeds her child Chinese food during a Chinese cultural showcase at Huaming Park in Moscow, Russia, July 31, 2026. A Chinese cultural exhibition and performance event featuring traditional Chinese dance, martial arts, cultural-and-creative products and cuisines kicked off here on Friday. The event runs until Oct. 4. (Xinhua/Feng Kaihua)


A girl poses for a selfie with a Chinese dancer during a Chinese cultural showcase at Huaming Park in Moscow, Russia, July 31, 2026. A Chinese cultural exhibition and performance event featuring traditional Chinese dance, martial arts, cultural-and-creative products and cuisines kicked off here on Friday. The event runs until Oct. 4. (Xinhua/Feng Kaihua)

A girl poses for a selfie with a Chinese dancer during a Chinese cultural showcase at Huaming Park in Moscow, Russia, July 31, 2026. A Chinese cultural exhibition and performance event featuring traditional Chinese dance, martial arts, cultural-and-creative products and cuisines kicked off here on Friday. The event runs until Oct. 4. (Xinhua/Feng Kaihua)


People browse Chinese cultural and creative products during a Chinese cultural showcase at Huaming Park in Moscow, Russia, July 31, 2026. A Chinese cultural exhibition and performance event featuring traditional Chinese dance, martial arts, cultural-and-creative products and cuisines kicked off here on Friday. The event runs until Oct. 4. (Xinhua/Feng Kaihua)

People browse Chinese cultural and creative products during a Chinese cultural showcase at Huaming Park in Moscow, Russia, July 31, 2026. A Chinese cultural exhibition and performance event featuring traditional Chinese dance, martial arts, cultural-and-creative products and cuisines kicked off here on Friday. The event runs until Oct. 4. (Xinhua/Feng Kaihua)


People watch the making of Chinese cotton candies during a Chinese cultural showcase at Huaming Park in Moscow, Russia, July 31, 2026. A Chinese cultural exhibition and performance event featuring traditional Chinese dance, martial arts, cultural-and-creative products and cuisines kicked off here on Friday. The event runs until Oct. 4. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

People watch the making of Chinese cotton candies during a Chinese cultural showcase at Huaming Park in Moscow, Russia, July 31, 2026. A Chinese cultural exhibition and performance event featuring traditional Chinese dance, martial arts, cultural-and-creative products and cuisines kicked off here on Friday. The event runs until Oct. 4. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)