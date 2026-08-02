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Equestrian performance event featuring traditional horse-riding skills held in Sichuan, SW China
By Xinhua Published: Aug 02, 2026 12:32 PM
A herdsman shows off equestrian stunts during an equestrian performance event featuring traditional horse-riding skills in Litang County, southwest China's Sichuan Province, on July 31, 2026. (Photo by Xiang Wenjun/Xinhua)

A herdsman shows off equestrian stunts during an equestrian performance event featuring traditional horse-riding skills in Litang County, southwest China's Sichuan Province, on July 31, 2026. (Photo by Xiang Wenjun/Xinhua)


A herdsman shows off equestrian stunts during an equestrian performance event featuring traditional horse-riding skills in Litang County, southwest China's Sichuan Province, on July 31, 2026. (Photo by Xiang Wenjun/Xinhua)

A herdsman shows off equestrian stunts during an equestrian performance event featuring traditional horse-riding skills in Litang County, southwest China's Sichuan Province, on July 31, 2026. (Photo by Xiang Wenjun/Xinhua)


Herdsmen show off equestrian stunts during an equestrian performance event featuring traditional horse-riding skills in Litang County, southwest China's Sichuan Province, on July 31, 2026. (Photo by Xiang Wenjun/Xinhua)

Herdsmen show off equestrian stunts during an equestrian performance event featuring traditional horse-riding skills in Litang County, southwest China's Sichuan Province, on July 31, 2026. (Photo by Xiang Wenjun/Xinhua)


Herdsmen show off equestrian stunts during an equestrian performance event featuring traditional horse-riding skills in Litang County, southwest China's Sichuan Province, on July 31, 2026. (Photo by Xiang Wenjun/Xinhua)

Herdsmen show off equestrian stunts during an equestrian performance event featuring traditional horse-riding skills in Litang County, southwest China's Sichuan Province, on July 31, 2026. (Photo by Xiang Wenjun/Xinhua)