Equestrian performance event featuring traditional horse-riding skills held in Sichuan, SW China

A herdsman shows off equestrian stunts during an equestrian performance event featuring traditional horse-riding skills in Litang County, southwest China's Sichuan Province, on July 31, 2026. (Photo by Xiang Wenjun/Xinhua)
A herdsman shows off equestrian stunts during an equestrian performance event featuring traditional horse-riding skills in Litang County, southwest China's Sichuan Province, on July 31, 2026. (Photo by Xiang Wenjun/Xinhua)
Herdsmen show off equestrian stunts during an equestrian performance event featuring traditional horse-riding skills in Litang County, southwest China's Sichuan Province, on July 31, 2026. (Photo by Xiang Wenjun/Xinhua)
Herdsmen show off equestrian stunts during an equestrian performance event featuring traditional horse-riding skills in Litang County, southwest China's Sichuan Province, on July 31, 2026. (Photo by Xiang Wenjun/Xinhua)