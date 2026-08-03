People cool off amid heatwave in South Korea

A child and his pet dog play in a pool to cool off amid a heatwave in Seoul, South Korea, Aug. 2, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)
People enjoy rafting at Hantan river valley in Cheorwon, Gangwon province, South Korea, Aug. 2, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)
People enjoy rafting at Hantan river valley in Cheorwon, Gangwon province, South Korea, Aug. 2, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)
Children play at the Cheonggye stream to cool off amid a heatwave in Seoul, South Korea, Aug. 2, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)