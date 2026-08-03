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People cool off amid heatwave in South Korea
By Xinhua Published: Aug 03, 2026 10:53 AM
A child and his pet dog play in a pool to cool off amid a heatwave in Seoul, South Korea, Aug. 2, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

A child and his pet dog play in a pool to cool off amid a heatwave in Seoul, South Korea, Aug. 2, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)


People enjoy rafting at Hantan river valley in Cheorwon, Gangwon province, South Korea, Aug. 2, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

People enjoy rafting at Hantan river valley in Cheorwon, Gangwon province, South Korea, Aug. 2, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)



People enjoy rafting at Hantan river valley in Cheorwon, Gangwon province, South Korea, Aug. 2, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

People enjoy rafting at Hantan river valley in Cheorwon, Gangwon province, South Korea, Aug. 2, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)



Children play at the Cheonggye stream to cool off amid a heatwave in Seoul, South Korea, Aug. 2, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

Children play at the Cheonggye stream to cool off amid a heatwave in Seoul, South Korea, Aug. 2, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)